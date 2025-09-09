同社の過去最強で最軽量 提供は年間6台

数年前にも、セオン・デザイン社が手掛けたポルシェ911はご紹介している。だが、今回のモデルは、同社の過去最強で最軽量。自然吸気ながら、最高出力は427psに達し、車重は1150kgしかない。完成までに、1年半はかかるらしい。

【画像】魅力増幅の空冷フラット6 911 バイ・セオン・デザイン レストモッド・モデルたち 全146枚

同社は、英国に拠点を置くレストモッド・ガレージ。964型911をベースに、クラシカルなスタイリングを与え、エンジンをチューニングし、年間6台程度を仕上げている。



ポルシェ911 バイ・セオン・デザイン（北米仕様）

基本となる予算は、44万ポンド（約8712万円）。細部への気づかいや品質は、他社の追従を許さない。ご希望なら、予算を増やして一層特別な911にすることもできる。

オリジナルの964型が減ってしまうとお考えかもしれないが、余り心配しなくても大丈夫。通常は、徹底的にレストアが必要な車両がベースで、標準のままでは投じた金額を回収できるほどの価値は生まれない。むしろ、失われる964を救っているといえる。

馬力重量は992型911 GT3 RSを凌駕

美しいシルバー・ブルーの1台は、アメリカ・テキサス州出身のレーシングドライバーが依頼した車両。ボディはすべてカーボンファイバー製へ置き換えられ、リアに載る水平対向エンジンは4.0Lで、パワーウエイトレシオは992型の911 GT3 RSを凌駕する。

ボディシェルは丸裸にされ、ポルシェがレーシングカーで想定していた場所をシーム溶接。ボディパネルはシェルへ接着。ロールケージなしでも、剛性は通常より高いとか。



ポルシェ911 バイ・セオン・デザイン（北米仕様）

エンジンは3.6Lか3.8Lも選択可能。スーパーチャージャー付きも希望できる。この4.0Lの場合、専用スロットルボディに可変式排気バルブ、997 GT3用クランクシャフトが組まれ、最大トルクは45.5kg-mへ上昇している。

サスペンションは、アーム類は964のままワイドトレッド化。RS用のストラットブレースも備わる。ダンパーはトラクティブ社製で、減衰力は5段階に調整可能。スプリングは、2種類から選べるという。ワイヤーハーネスは30kgも軽い。

重量配分は46：54へ改善 上品で豪華な内装

ホイールは17か18インチ。後者なら、直径355mmのカーボンセラミック・ブレーキを組める。タイヤは、程よいグリップ力を狙いミシュラン・パイロットスポーツ4を履く。

燃料ポンプと補機バッテリー、エアコン、パワーステアリング・ポンプは前方へ実装され、前後の重量配分は46：54へ改善されている。実物は、期待以上にカッコいい。100万ドル（約1億5000万円）だと聞いても、納得できるように思えた。



ポルシェ911 バイ・セオン・デザイン（北米仕様）

車内は上品で豪華。ドアは、ガシンと閉まる音を残すべく、あえてスチール製のまま。

シートはカーボン製シェルだが、レザーで包まれている。ステアリングホイールは、固定式のディープディッシュ。ペダルの位置は、オーナーの体型へ最適化されている。

メーターは見やすい。ピラーは細くガラスエリアが大きく、964型の視界の良さへ改めて感心する。全幅は1796mmだから、傷んだ路肩へタイヤを載せる心配はない。乗り心地は硬めだが、オーナーはもっと硬いスプリングをご希望だとか。

即時的な旋回 何日続いてもいとわない聴覚体験

ステアリングは重めだが、滑らか。レシオはクイックで、反応は即時的。ブレーキはロングストロークで、感触が濃く制動力を調整しやすい。6速MTのシフトレバーは動きが長いものの、ギアを間違うことはないだろう。

現代の部品でアップグレードされたエンジンが、魅力を増幅させる。今週はフェラーリやアストン マーティンへ試乗したが、音響は圧倒的1番だろう。7000rpm以上まで、回転上昇の切れ味は抜群。劇的でありながら当然のように、高域へ吹け上がる。



ポルシェ911 バイ・セオン・デザイン（北米仕様）

重量配分は改善されても、空冷の911らしく、前後が異なる周波数で上下動する印象が残っていてうれしい。すべてに、意図的で意欲的な操作が求められる。アクセルオフでのオーバーラン時には、ガルルガルルと鼓舞される。

吸気音も重なり、魅了される。1971年の映画、「栄光のル・マン」の映像が自然と心へ蘇った。この聴覚体験なら、何日続いてもいとわない。

ポルシェ911 バイ・セオン・デザイン（北米仕様）のスペック

英国価格：44万ポンド（約8712万円）から（ベース車両別）

全長：4245mm（標準964型ポルシェ911）

全幅：1660mm（標準964型ポルシェ911）

全高：1310mm（標準964型ポルシェ911）

最高速度：289km/h（予想）

0-100km/h加速：4.0秒（予想）

燃費：8.9km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1150kg

パワートレイン：水平対向6気筒3943cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：427ps/7400rpm

最大トルク：45.5kg-m/5400rpm

ギアボックス：6速マニュアル（後輪駆動）