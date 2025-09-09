¡Úµð¿Í¡ÛÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç6ÆÀÅÀ¡¡²¬ËÜ¡õÃæ»³¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥Éº£µ¨9¹æËþÎÝÃÆ¤ÇµÕÅ¾À®¸ù
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Îµð¿Í¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµð¿Í¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¹ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Î137¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¤³¤Î²ó°ìµó6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¹Åç¤ò°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£