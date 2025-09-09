¹á¼è¿µ¸ã¡ÖÀ¨¤¤¥à¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡×¡¡Âç¿ÆÍ§ÇÐÍ¥¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°û¤ß²ñ¤ò¹ðÇò¡ª1¸®ÌÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸Â¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬7ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¿ÆÍ§ÇÐÍ¥¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°û¤ß²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç¡×¤ÈÂê¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë·ã»÷¤Î¹â¹»À¸¤äÃæ³ØÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²è¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿°á°¦¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÂç¿Í¤Ï¡Ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ë2¸®ÌÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡ÖºòÆü¡¢ËÍ¤â»³ËÜ¹Ì»Ë¤È2¸®ÌÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¡£À¨¤¤¥à¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡×¤ÈÂç¿ÆÍ§¤ÎÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°û¤ß²ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö1¸®ÌÜ¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë¤ÈÉ¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸Â¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤µ¤¤Ë¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¶¹¤¤Å¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹¤¤ÀÊ¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£