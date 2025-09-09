¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¼Ò²ñ¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ýÏÀ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤Ï¼Ò²ñ¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤ÏX¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡ØËÙ¹¾µ®Ê¸£ö£ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¤¢¤Î»þ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÅÁ¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤³¤È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡¢Ë¡¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¼ý¤Ç°ãË¡¤Ê»ö¤ò¤·¤¿¤È¸í²ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡£¡£¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï20Ç¯10·î¤Ëµ¯¤¤¿¡Èñ»ÒÁûÆ°¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤ËÀä±ïÀë¸À¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£