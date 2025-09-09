TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬Ä¹·¤»Ñ¤Ç°ð´¢¤ê ¥«¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¼êºÝ¤è¤¯¡¡¹Äµï¤Î¿åÅÄ¤ÇÊÅ²¼¼«¤éÅÄ¿¢¤¨¤·¤¿°ð¤ò¼ý³Ï

¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤ËÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢Ä¹·¤»Ñ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹Äµï¤Ë¤¢¤ëÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿åÅÄ¤Ç°ð´¢¤ê¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÅ²¼¤Ï¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¡¢¥«¥Þ¤ò»È¤¤¡¢¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¡×¤È¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¡×¤Î°ð2¼ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20³ô¤ò¼êºÝÎÉ¤¯´¢¤ê¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î°ð¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÊÅ²¼¼«¤é¤¬¼ï¤â¤ß¤ò¤Þ¤­¡¢5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¹Äµï¤Ç¤Î°ðºî¤Ï1927Ç¯¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬»Ï¤á¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤«¤éÊÅ²¼¤Ø¤È°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÀ¹ÌÊ¸²½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë°ðºî¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤Ï¡¢½©¤Î¿·¾¨º×¤Ë¶¡¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£