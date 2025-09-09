¡ÖÄéËÉ·è²õ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¿Þ¾å·±Îý¡¡¹ñ¸ò¾Ê¡¦ÆÁÅç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡ÚÆÁÅç¡Û
ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿»¿åÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç9·î9Æü¡¢ÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¿Þ¾å·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦ÆÁÅç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¿¦°÷¤é43¿Í¤¬»²²Ã¡£
·±Îý¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄéËÉ¤¬2¥ö½ê·è²õ¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢Ä¬°Ì¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î´Ê°×Åª¤ÊÄéËÉ¤ò¡¢2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ°È÷¤Ç¤¤ë¤«¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¾Éüµì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æó½ÅÄùÀÚ¡¢Àè¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢2½µ´Ö¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄéËÉ¤ÎÀ°È÷ÊýË¡¤ä»ñºà¤ÎÄ´Ã£ÊýË¡¡¢ÈÂÆþ¥ëー¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡¦»³ÀîÀµÂÙ ·úÀßÀìÌç´±¡Ë
¡Ö¤Ä¤¤¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËº¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·±Îý¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÆÁÅç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â½ÅÍ×¿åËÉ²Õ½ê¤ò½ä»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£