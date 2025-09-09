歌手の工藤静香（55）が、野菜の切れ端を使ったというスタミナ料理を公開し、調理工程を動画で披露して反響を呼んでいる。

これまでInstagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理を発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などと話題になっていた。

切れ端野菜を使ったスタミナ料理に反響

2025年9月8日の更新では、「豚味噌炒め」を作る様子を動画でアップし、調理のポイントも紹介。「きょうは1品何にしようかなぁ？のアイデアに！お豚っち！切れ端野菜などで！普通にニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！野菜に火が通ったらお肉を入れて、それから味付けしたタレを入れて水分が飛ぶまで絡めます。野菜は玉ねぎ、にんじん、キャベツ、ナス。自分の好きな配分を見つけたら楽しいです！白いご飯によく合います」とつづっている。

この投稿には、「親近感がわきます。これはご飯が進みますね」「スタミナがつきそうですね。料理本出して欲しいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）