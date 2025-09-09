ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¶Ë¾®¥Ó¥¥ËËþºÜ¡¡K¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¡ÖÀÖ¤¤¥Õ¥ê¥ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦ºÇ¶»¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëK¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇï±©ÁÛ¡Ê¤Ï¤¯¤Ï¡¦¤³¤³¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥³¥¤¡¦¥´¥³¥í¡×¤È¡Ö¥³¥¤¡¦¥³¥³¥í¡×¡ÊÈÎÇä¸µ:BREEZE GIRLS)¤òÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB105¡¦W65 ¡¦H88¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¤ÎÇï±©ÁÛ¤µ¤ó
4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤£¤Ê¥ó¡×¤ÎÇò¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇï±©¤µ¤ó¤ÏB105¡¦W65 ¡¦H88¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¤ò³è¤«¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Ë¤Ï1stDVD¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¹¥¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¥ì¥Ó¥å¡¼Íó¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥â¥ó¤Î¿ÀÆý¡×¤È¹âÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2ºî¤â¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¶Ë¾®¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£K¥«¥Ã¥×¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤¿ÎÌ´¶¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÀÆý¤¬¤æ¤µ¤æ¤µÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¸½¾ì¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çï±©¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥³¥¤¡¦¥³¥³¥í¡×¡Ö¥³¥¤¡¦¥´¥³¥í¡×¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆóºîÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¢öDVD¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÆÃ¤Ë¡Ö¥³¥¤¡¦¥´¥³¥í¡×¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¥Õ¥ê¥ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼°áÁõ¤Ï¡¢²Ä°¦¤µ¤È¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹♡¤Û¤«¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¿åÃå¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¢öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶ÁÛ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£