¡Ö¤¢¤ó¤À¤±½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎË½¹ÔÂáÊá¤«¤é1Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàÏÂ²ò3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡Öµö¤·¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÂçÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
2¿Í¤È¤âÂÎ¤ËÄ³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡ÄÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²áµî¤Ë¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Íµ¤YouTuber¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàÏÂ²ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öfemme fatale¡×¡Ö°Ëâ¤Î¥¥Ã¥¹¡×¡ÖZOCX¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¤È²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRepezen Foxx¡×¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¡¦DJ¼ÒÄ¹(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏDJ¤Þ¤ë(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖDJ MARU feat. DJ SHACHO, ÀïØË¤«¤Ê¤Î - Who is waiting ?¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë3¿Í¤Ï½Ð±é¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Þ¤Ç¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀïØË¤ÈDJ¤Þ¤ë¤Î¶¦±é¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¡¢DJ¤Þ¤ë¤ÏÀïØË¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì2Æü¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÁÐÊýÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïØË¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖDV¤µ¤ì¤¿¤éÉÝ¤¯¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ÷Åö¤¿¤ê¶¯¤¤¤È»×¤¦¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤À¤±½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÀ¤´Ö¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂçÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Öµö¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡©¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£