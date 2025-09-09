2025年9月7日、歌手の小林幸子が自身のYouTubeチャンネルを更新。ファッションブランド「WEGO」でコーディネート紹介をした。

今回小林がやってきたのは、「WEGO 1.3.5...原宿店」。小林は2016年に「WEGO」とコラボレーションをし、Tシャツを展開したという経緯がある。そんな縁がありながらも、小林は「ひとりで来るにはちょっと……」と少し戸惑いを見せているようだ。

さっそく副店長と店内を見て回ることに。服以外にもプリクラコーナーやワッペンやキーホルダーを作ることができるカスタムコーナーなど、「WEGO」ならではのエリアを体験。そして副店長が紹介したのは、ギャルのあいだで流行っている“尻尾”。小林も「これ！」と見つけて興奮した様子を見せ、ピンクの尻尾姿も披露した。

後半では副店長が小林をコーディネートすることに。腰には「ラップスカート」を巻き、豹柄のパンプスを組み合わせ、トップスは肩出しをしたスタイルに。ベルトはクリア素材でオシャレさを演出している。小林は「可愛いでしょ」と、「WEGO」のコーディネートに満足しているようだ。そして「すごいですね」と、年齢問わず似合うスタイルがあることに嬉しそうな表情を見せた。

今回の動画に視聴者からは「素敵すぎ」「綺麗過ぎ」「スゴい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）