¡ÖÊ·°Ïµ¤¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×Ä«¥É¥é¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ÎàÅÅ·â»ö¼Âº§á¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¸øÉ½¤«¤é1Ç¯¡Ä28ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖµÞ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¿§µ¤Éº¤¦»Ñ
¡¡ºòÇ¯¡¢ÅÅ·â»ö¼Âº§¤È½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿28ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖCREA¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤Î2025½©¹æ¡ÖÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤¡¢¤«¤é¤À¤ÈÀ¤ÎÏÃ¡×É½»æ¤ÈÃæ¿È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊó¹ð¤È¶¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¤ª¤Ç¤³¤ò¸«¤»¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀÖ¤¤°áÁõ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¢¿§µ¤Éº¤¦»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤«¤éµÞ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤µ¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ì¤Æ»ä¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÅç¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû(31)¤È¤Î»ö¼Âº§¡õÇ¥¿±¤òºòÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£