¶âÈ±¥í¥Ã¥¯¤Ëà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÃ¯¤ä¡¼¡×¡Ö¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¡×¤Ê¤¨¤Ê¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¿·Á¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡Á¡×
¡Ö¡â¡íŽ¬Ž£ŽÚŽÚŽÆŽÅ¤ç¤ÃŽÅŽÆ¤ç¡ª¡×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¤Çà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡â¡íŽ¬Ž£ŽÚŽÚŽÆŽÅ¤ç¤ÃŽÅŽÆ¤ç¡ª¡×¤È¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖTGC2025 ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤É¤«¤Ê¡¼¡©¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢6Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¶âÈ±¤Ë¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ø¤Î¼ÁÌä¤â¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤ä¡¼¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡Á¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£