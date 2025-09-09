ÍèÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬à±§ÃèÉþá¤Çµ±¤Êü¤Ä¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ç¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î¹â¹»»þÂå¤ò¹¥±é¡¢30Âå½÷À¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ½ÕÉÁ¤¯
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤è¡¢±§Ãè¡×¤ÈÍ¶¤¦
¡¡NHKÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè(¤½¤é)¤Ç¡×¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬±§ÃèÉþ»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ï¡¢4¿Í¤Î30Âå½÷À¤¬¡Ö±§Ãè¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»»þÂå¤ÎÌ´¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¤¹¤ëÊª¸ì¡£4¿Í¤òÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Î¹â¹»»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¸«¾å°¦¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¾åºä¼ùÎ¤¡£Å·Ê¸Éô¤ÎÉô¼¼¤Ç¡Ö»ä¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£±§Ãè¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤ò¡£¤³¤ÎÌÜ¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤è¡¢±§Ãè¡×¤È¡¢µ±¤¯Æ·¤Ç3¿Í¤ËÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ï¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤¬¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Òº£½µ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡Âçºå¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëË¾·îÈôÄ»(ÌÚÎµËãÀ¸)¡¢30ºÐ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ä»ä¤ä¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò½¦¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë»»¦¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈôÄ»¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦ÆüÈæÌî¤Ò¤«¤ê(¿¹ÅÄË¾ÃÒ)¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÈôÄ»¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤Ò¤«¤ê¤ÈÅ·Ê¸Éô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£°ìÊý¡¢13 Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Ò¤«¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¢£Ìë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×
¡Ú½Ð±é¡ÛÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢ÅÄËÒ¤½¤é¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢ÇòÁÒÊË¶õ¡¢»³²¼¶ÍÎ¤ / ÎëÌÚ°É¡¢À¸À¥¾¡µ×¤Û¤«
¡Ú¸ì¤ê¡ÛÊÁËÜÍ¤
¡ÚÊüÁ÷¡Û·î¡ÁÌÚÍË(¸á¸å10»þ45Ê¬¤«¤é15Ê¬´Ö)¡ãNHKÁí¹ç¡ä