¡Ö¹õÀî¤ÎÊý¤¬²¶¤è¤êÂç¤¤¤¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÄ¹¿ÈÇÐÍ¥¤È¤ÎÆÌ±ú2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡
¡¡°¤Éô¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬±é¤¸¤ëÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¤ÎÉ×¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö·ï¤Ç¥Í¥ë¥é¤Ë»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤ë·º»ö¡¢¹õÀîÎµ»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¹õÀî¤ÎÊý¤¬²¶¤è¤êÂç¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°¤Éô¤Ï¤Ê¤¼¤«É¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢¤è¤êÇØ¤¬Äã¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ùÌî¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤Õ¤Õ¤Õ¡×¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤Þ¹¥¤¡×¡ÖÊá¤é¤ï¤ì¤¿±§Ãè¿Í¡©¡×¡Ö¼¡²ó¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¶¦±é´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£