¥Ôー¥¯¤Ï²¿»þ¤´¤í¡©10Æü¤ÏºÆ¤Ó¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡×¤Î²ÄÇ½À¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Ã¿·³ã¡Û
9Æü(²Ð)Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¥à¥·½ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤¬Éü³è¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤äÄ¹²¬»Ô¤Ç32¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸á¸å¤Ï¤À¤ó¤À¤ó±À¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ï±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸½ºß¤Î±«±À¤ÎÍÍ»Ò
9Æü(²Ð)Ìë¤³¤Î¤¢¤È¤â½ê¡¹¤Ç±«±À¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾å±Û¡¦Ãæ±Û¤Ç¤ÏÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡10Æü(¿å)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
½©±«Á°Àþ¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¸©Æâ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤áÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¿¤á²£²¥¤ê¤Î±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡10Æü(¿å)¤Î±«±À¤ÎÆ°¤
Ä«6»þ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢¾å±Û¤äÃæ±Û¤òÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ãë¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë¤ÏÁ´¸©Åª¤Ë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢Í¼Êý～Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌëÃÙ¤¯¤â²¼±Û¤Ç¤Ï¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
10Æü(¿å)Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç50mm¡¢º´ÅÏ¤Ç30mm¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å11Æü(ÌÚ)Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç¤Ï60mm¤Î±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«±À¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ú·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10Æü(¿å)¸á¸å～11Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10Æü(¿å)¸á¸å¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¥É¤Ã¤È¹ß¤ëÂç±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤¿¤á¡¢µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ê¤É¤ÏÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
