ÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥­¥¨¥¢¡×¤¬º´ÅÏ¶õ¹Á¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ººÈô¹Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥­¥¨¥¢¤Îµ¡ÂÎ¤¬º´ÅÏ¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¿ÀÅÄ²Âµ£µ­¼Ô
¡Ö¸áÁ°11»þ¤Ç¤¹¡£º´ÅÏ¶õ¹Á¤Ë¥È¥­¥¨¥¢¤Îµ¡ÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×

¥È¥­¥¨¥¢¤¬½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë〝º´ÅÏÀþ〟¡£º£²ó¤ÎÄ´ººÈô¹Ô¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿¹Ò¤òÍ½Äê¤¹¤ë46¿Í¾è¤ê¤Î3¹æµ¡¤Ç¤¹¡£³êÁöÏ©¤¬890m¤ÈÂ¾¤Î¶õ¹Á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»¤¤º´ÅÏ¶õ¹Á¤Ç¡¢Î¥ÃåÎ¦¤Î´Ä¶­¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

9Æü¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬Åë¾è¡£º´ÅÏ¶õ¹Á¤Î¼þÊÕ¤ò30Ê¬¤Û¤ÉÀû²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤êÃåÎ¦¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎºÆ¾å¾º¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¿ÀÅÄ²Âµ£µ­¼Ô
¡Ö¥È¥­¥¨¥¢¤Îµ¡ÂÎ¤¬³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×

ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤É¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥È¥­¥¨¥¢¤Îµ¡ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æº´ÅÏ¶õ¹Á¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥­¥¨¥¢¤Îºå¸ýÍÕ»Ò²ñÄ¹¤Ïー

¢£¥È¥­¥¨¥¢ ºå¸ýÍÕ»Ò²ñÄ¹
¡Ö»ä¤É¤â¤¬¸À¤¦¤Î¤â²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥àー¥º¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥¹ー¥Ã¤ÈÃåÎ¦¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×

°ìÊý¤Ç¡¢Äê´ü±¿¹Ò¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥È¥­¥¨¥¢ µÜºêË®É×¤µ¤ó
¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£É÷¸þ¤­¡¦¹ß±«¡¦³êÁöÏ©¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤«¥¦¥§¥Ã¥È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×

º´ÅÏÀþ¤Î½¢¹Ò»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÌ¤Äê¡Ù¤È¤¹¤ë¥È¥­¥¨¥¢¡£º£¸å¤Ï¡¢Ä´ººÈô¹Ô¤ÇÆÀ¤¿¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë³êÁöÏ©¤ò¿­¤Ð¤»¤Ê¤¤¤«¹Ò¶õ¶É¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£