STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

£²£°£²£·Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂ³¡¹¤È¥Û¥Æ¥ë¤¬³«¶È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ïº£¸å¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤¢¤ë¼ûÍ×¡×¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÉ´À¥µ­¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤È¤·£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½£·£°Ê¿ÊÆ¤ÎµÒ¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Âç¤­¤ÊÁë¤«¤é¤Ï»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×

»ÔÆâºÇÂçµé¡¦£¶£°£µ¤ÎµÒ¼¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö»¥ËÚ¥Û¥Æ¥ë£â£ù¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¡×¤Ç¤¹¡£

£Ê£Ò»¥ËÚ±ØÅìÂ¦¤ÎºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¥Ù¥ëー¥Ê¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±Çñ£±Ëü£³£²£°£°±ß¤«¤é£±£´Ëü£³£°£°£°±ß¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¹Ê¤é¤º¡¢Éý¹­¤¤´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢»¥ËÚ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÀß¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ËË¬¤ì¤¿¥Ù¥ëー¥Ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â»¥ËÚ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥Ù¥ëー¥Ê¡¡°ÂÌîÀ¶¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë¶É¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¿­¤Ó¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£µÒ¤â»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤À¤ÈÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×

»¥ËÚ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é»¥ËÚ¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤ª¤è¤½£±£µ£²£µËü£·£°£°£°¿Í¤È¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È£·£°Ëü¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³°¹ñ¿Í¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ò£µ£¶Ëü¿Í¾å²ó¤ë¤ª¤è¤½£²£±£·Ëü£¹£°£°£°¿Í¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤Ë¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤·¡¢»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢Æ»Æâ½é¿Ê½Ð¤Î¡Ö¥¶¡¦¥²ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬ËÌ£³¾òÀ¾£³ÃúÌÜ¤Ë³«¶È¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥×¤Ï±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë£²¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎºÆ³«È¯¤äËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±ä¿­¤¬º£¸å¤â¥Û¥Æ¥ë³«¶È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥Ù¥ëー¥Ê¡¡°ÂÌîÀ¶¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ê³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ô¤ò¡Ë£¶£°£°£°Ëü¿Í¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×

»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£

Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£