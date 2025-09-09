自民党は総裁選について、全国の党員・党友も投票する『フルスペック型』で実施することを決めました。県内でも、10月の投開票日に向けて動きが活発化しそうです。



国会議員に加え、党員らも参加する総裁選。9月22日告示・10月4日投開票の日程も決まりました。2024年の衆議院選挙で全敗、2025年7月の参院選でも敗北した自民党県連。



唯一、比例復活した斎藤洋明衆院議員は8日のUX取材に対し次のように語りました。



■自民党 斎藤洋明衆院議員

「選挙の結果は石破総裁一人の責任ではなくて、私も含めた自民党全体が政策・政治に対する姿勢の面で支持を得られていないのが選挙の敗北の原因。そこは厳しい認識と覚悟をもって、自民党改革に取り組んでいきたい。」



すでに複数が出馬の意向を示すなど、今回の総裁選も激戦となる見通しです。





これに対し野党はー



■立憲民主党 菊田真紀子衆院議員

「裏金の問題、政治とカネの問題。本当に反省しているなら企業団体献金の廃止とか、私たち野党と力を合わせてやればいいのに、結局ずっと逃げ続けている。石破さんも最後までリーダーシップを発揮できなかったということで、ここで石破さんから代わっても自民党の体質は変わらないのではないか。」



〝刷新感〟を打ち出そうとする自民党をけん制しました。