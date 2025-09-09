ÇÑ´þÊª¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¡ª¡©¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡¡¹Åç
¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÍè¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ëºî¤ê¤«¤¨¡¢ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡ÖIC¥«ー¥É¥±ー¥¹¡×¡£
»È¤¤¸Å¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò²Ã¹©¤·¤¿¡Ö¥Ýー¥Á¡×¤ä¡Ö¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¡×¡£
¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤ò¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÍÌ¾¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÎÉþ¤Ê¤É·î¤Ë¤ª¤è¤½1000Ãå¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥´¥à¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊºî¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¥´¥à¤¬IC¥«ー¥É¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬¶¶Áõ±¡¡¡¹â¶¶¿±Ñ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊÀ¼ÒÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÛ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¿¦¿Í¤Ë¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
È¬¶¶Áõ±¡¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ù¶Ì¥´¥à¾¦²ñ¡¡ÅÏÊÕ²Æ´õ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÃ¼ºà¤È¤«¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´ÉôÃ¼ºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
QÁ´Éô»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë¥´¥àÀ½ÉÊ¤Î²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹©¾ì¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¥´¥à¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¡Ä¡£
Ç¯´ÖÌó20¥È¥ó¤òÇÑ´þ¤·¡¢½èÊ¬¤ËËè·î6Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¥Î¥ìー¥ë¤ÎÉôÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¡£
ÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¿¿¤óÃæ¤ÎÉôÊ¬¤Ï»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þÊª¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡Ä¡£ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀìÌ³¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ù¶Ì¥´¥à¾¦²ñ¡¡»ù¶Ì·ò ÀìÌ³¼èÄùÌò
¡Ö¡ÊÇÑ´þÊª¤Î¡Ë20¥È¥ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤á¤ÆÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
ÁÇºà¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÈ¬¶¶Áõ±¡¤Ë¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤¬¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Íè¾ì¼Ô
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ÍÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¥´¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡×
¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¤¡×
¢£»ù¶Ì¥´¥à¾¦²ñ »ù¶Ì·ò ÀìÌ³¼èÄùÌò
¡ÖÃ¼ºà¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë²¿¤«ºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£È¬¶¶Áõ±¡ ¹â¶¶¿±Ñ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¿å¤È¤«¶õµ¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐË¥¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ë¥¤¨¤ëÊª¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡£
´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î9ÆüÊüÁ÷¡Û