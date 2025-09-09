¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î½õÀ®¶â374Ëü±ßÍ¾¤êñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤« ¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÃË¤é¤òÂáÊá Áí³Û1000Ëü±ßÄø¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº
¡¡¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉì¤Î¡È¼ÒÏ«»Î¡É¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅÀî»Ô¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦²£°æ¹¯¹¨ÍÆµ¿¼Ô(44)¤È¡¢ËÌÊýÄ®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦´äËÜÂóÌéÍÆµ¿¼Ô(40)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2021Ç¯Åö»þ¡¢´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç½¾¶È°÷5¿Í¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤È¤¹¤ë¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤¢¤ï¤»¤Æ374Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÒÏ«»Î¤Î²£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿Áí³Û¤¬1000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
