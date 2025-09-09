¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¶ì¼ê¤Î¹ÅçÀï¤Ç½é²ó¤«¤é1ÅÀ¼º¤¦¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡¡Á°²ó¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â½é²ó2¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¹Åç¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ëµð¿ÍÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ÎÊáµå¤¬¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë2ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¹ÅçÀï¤Ë3ÅÙÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨9.39¡¢0¾¡2ÇÔ¤È¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÁê¼ê¡£Á°²ó¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿8·î26Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½é²ó¤«¤é2ÅÀ¤ò¼º¤¤Éé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£