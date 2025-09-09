日本ハムが9日、公式YouTubeを更新。万波中正選手が9年ぶりのリーグ優勝へ向け今の思いを語りました。

2018年にドラフト4位で日本ハム入団した万波選手は、入団以降Aクラスで終えたシーズンがなかなか訪れず、昨季初めてAクラスの2位で終えたシーズンを振り返り「悔しいよりはまず嬉しいが大きかったです」とコメント。また、優勝争いをしている今シーズンについては「まずは優勝したいというのが一番」と話す上で「満足いくシーズンにはなっていないですけど、そういう中でチームが勝てているのでそこに救われている部分はあります」と語りました。

さらに、今年のチームの雰囲気については「チームがより密になっています。特にロッカールームは学校の休み時間のような雰囲気があってそこがチームの明るさにつながっていると思います」とチームの雰囲気が良いと明かしました。

最後に優勝への思いについて聞かれると「去年のクライマックスシリーズ進出が決まったときのボルテージはすごかったので、これが優勝した時にどれだけの感動、興奮があるのかと思うとがんばろうと思います」と話しました。また、「（優勝への）決意はあります。最後まで何が起こるかわからないですし、負けられる試合は1試合もないですし、1試合1試合、毎打席毎打席全力を尽くしたいです」とシーズン終盤戦への決意を力強く表明しました。

すでに首位のソフトバンクはマジック15と点灯中。2位の日本ハムは4ゲーム差で追いかけます。