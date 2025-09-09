Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¹Äµï¤Ç°ð´¢¤ê
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï9Æü¡¢¹Äµï¤Ç°ð´¢¤ê¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï9Æü¸á¸å¡¢¹Äµï¤Î¿åÅÄ¤Ç¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¡×¤È¤â¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¡×¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20³ô¤Î°ð´¢¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ç¤Î°ðºî¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤³¤È¤·¤Ï¤³¤È¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¤ÇÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÏ«¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÅ²¼¤Ï¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿°ð¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢³ù¤Ç¼êºÝ¤è¤¯´¢¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ð¤Ï¡¢ÊÅ²¼¼«¤é4·î¤Ë¼ï¤â¤ß¤ò¤Þ¤5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤â½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î°ð¤ÎºîÊÁ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿Ç¯ÄÌ¤ê½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿°ð¤Ï¡¢µÜÃæº×ã«¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
