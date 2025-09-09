¡È¥¹¥Ô¡¼¥ÉºÆ·ëÀ®¡É¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤âÉü³è
¡¡°ÛÎã¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡ÊÃ«ÂóºÈ¡¢»³Ì¾Âçµ®¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢TBS Podcast¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Î·õ¡Ù¤¬¡¢9·î¸ÂÄê¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤
¡¡TBS Podcast¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Î·õ¡Ù¤â3·î¤Î²ò»¶¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ï¹¹¿·¤ò»ß¤á¤¿¤¬¡¢ËÜÆü19»þ¤ËÌó5¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¤Ë¤¤¤¿¤ëÎ¢Â¦¤ÎÏÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ã«¤È»³Ì¾¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ä¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯9·î¤ËºÆ·ëÀ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤
¡¡TBS Podcast¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Î·õ¡Ù¤â3·î¤Î²ò»¶¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ï¹¹¿·¤ò»ß¤á¤¿¤¬¡¢ËÜÆü19»þ¤ËÌó5¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¤Ë¤¤¤¿¤ëÎ¢Â¦¤ÎÏÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ã«¤È»³Ì¾¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ä¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯9·î¤ËºÆ·ëÀ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£