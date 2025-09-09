『ボイプラ2』4回目グローバル投票の途中順位一部発表 ユメキは“脱落圏”
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の公式YouTubeチャンネルが9日に更新され、ファイナルに進める人数が16人であることが発表された。
【番組カット】今回も1位2位争いに…ジョウアンシン＆イ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
今回公開された動画では、ファイナルに進める人数が24人中16人であることが発表された。さらに、17位がユメキ、18位がチェン・カイウェン、19位がリー・ツーハオであることも明かされた。
人気振付師でダンサーのユメキは「第2回生存者発表式」で22位を獲得。前回の17位から5ランク落としたが、セミファイナリストとして残留することが確定した。中途結果では、17位となり順位は上がっていたが、脱落圏内になっている。
【番組カット】今回も1位2位争いに…ジョウアンシン＆イ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
人気振付師でダンサーのユメキは「第2回生存者発表式」で22位を獲得。前回の17位から5ランク落としたが、セミファイナリストとして残留することが確定した。中途結果では、17位となり順位は上がっていたが、脱落圏内になっている。