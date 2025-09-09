格闘技の「KNOCK OUT」は9日、都内で10月12日に後楽園ホールで行われる「KNOCK OUT.58」の対戦カードを発表した。

同大会では初のWBCムエタイ日本スーパーバンタム級王座決定戦（3分5R）の開催が決定。NJKFスーパーバンタム級王者・繁那（21＝R.S―GYM）に第4代KNOCK OUT−REDスーパーバンタム「級王者・壱・センチャイジム（28＝センチャイジム）と対戦する。

壱・センチャイジムは「WBCのベルトに挑戦できてうれしい。ONEやNKJFなどで5Rのグローブムエタイを楽しみに思っている」と前向き。KNOCK OUTではオープンフィンガーグローブで肘打ちあるREDルールが存在する。今回はグローブを着用してのも。「実力を見せたいし、相手のパンチを警戒し、大人のムエタイを見せたい。ベルトを見て僕のベルトだと思った」と新たなベルトに視線を向けた。

一方、繁那は「ベルトというより壱・センチャイジムに勝つことの方が価値が上がる。勝ちたい」と必勝を誓う。「KO率が高いのでパンチも蹴りも警戒させてどちらでも勝てるようにしたい」とこちらもKOでの勝利を誓った。