元モーニング娘。でタレントの後藤真希（39）が9日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。アイドルの個別握手会に私見を語った。

今回は、8日に放送された「激レアさんを連れてきた。」の未公開トークを配信。スタジオには「大人気アイドルグループのリーダーなのに握手会を開催したら自分だけファンがゼロ人だった人」としてアイドルグループSKE48の相川暖花が登場した。

約5000人が来場する大規模な握手会で、相川のレーンだけ誰一人並んでいなかったという悲しいエピソードが明かされた。

モーニング娘。出身の後藤は握手会について聞かれると、「私たちは個別の握手会がなかったので、一通り握手したりハイタッチしてました。もし個別だったらどうなっていたんでしょうね」とコメント。

これに共演者から「そんなの5000人がゴマキに並びますよ！」とツッコまれると、後藤は「もう個別じゃない方がいいんじゃないですか？（ファンは）グループ内でも好きなメンバーが何人かいるから、それと天秤にかけちゃうとどうしても偏っちゃう。提案させていただいてもいいですか？」と呼びかけていた。