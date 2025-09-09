¡È¤¤¤è¤¤¤èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÊÆ²Á³Ê¡É JA¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤¬¹âÆ¡¡¡Ö5¥¥í5000±ß¡×¤Î²ÄÇ½À¤â
·§ËÜ¸©ÆâÍ¿ô¤ÎÊÆ¤É¤³¤í°¤ÁÉÃÏÊý¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¡£JA°¤ÁÉ¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÌ£¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÇ´¤ê¤¬¤¤¤¤¡ªÇ´¤ê¤¬°ã¤¦¡×
JA°¤ÁÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤ÁÉÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É¹¤¤ Ìó3300¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÇºîÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÊÆ¸¡ºº½éÆü¤Îº£Æü9Æü¤Ï¡¢10¸®¤ÎÇÀ²È¤¬¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¢Ìó4¥È¥ó¤¬¸¡ºº¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬1ÅùÊÆ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JA°¤ÁÉ¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Ë»ÙÊ§¤¦1É¶¡á60¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇã¼è¤ê³Û¡Ê³µ»»¶â¡Ë¤ò¡¢1ÅùÊÆ¤ÎÃæ¤ÎÆÃÊÌºÏÇÝÊÆ¤Ç3Ëü3240±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Á³Ê¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤âÌó1Ëü1000±ß¤Û¤É¹â¤¯¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹â²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JA°¤ÁÉ¤Ç¤Ï»ôÎÁ¤Î¹âÆ¤Ê¤ÉÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢ÇÀ²È¤¬¥³¥á¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³Û¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JA°¤ÁÉ¡¡Î©ÀÐÍã°ðºîÉô²ñÄ¹¡Ö¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥³¥á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤¢¤ë ¥³¥á¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö³µ»»¶â¤¬60¥¥í3Ëü3240±ß¤Ê¤é¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î5¥¥í¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5000±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
³µ»»¶â¤¬2Ëü2020±ß¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤Ï¡¢5¥¥í¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤¬2821±ß¡¢¤½¤·¤Æ1Ëü4520±ß¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤Ï2000±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£