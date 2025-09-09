½ÕÆüÂç¼Ò¶Æâ¤ÎÃì¤ËÍî½ñ¤¡¡À¤³¦°ä»º¡¢ÆàÎÉ¸©·ÙÁÜºº
¡¡9Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦½ÕÆüÂç¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃì¤ËÀÄ¿§¤ÎÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤ÊÍî½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÆàÎÉ¸©·Ù¤ÏÊ¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÅÂ¤ÎÅì²óÏ¤Ë¤¢¤ëÃì¤Ç½Ä28¥»¥ó¥Á¡¢²£7¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£´Á»ú¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÄ¿§¤ÎÊ¸»ú¤¬10Ê¸»ú¤Û¤É½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÉÎÁ¤ÎÀ®Ê¬¤Ê¤É¤Ï¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÅÂ¤ÎËÌÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÃì¤Ë¤âÍî½ñ¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£2¹Ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Á»ú¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃì¤Ï½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£