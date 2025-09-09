【ワシントン＝淵上隆悠】米下院の監視・説明責任委員会の民主党議員らは８日、トランプ米大統領が未成年人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）に送ったとされる手紙を公表した。

手紙は米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が７月に存在を報じていたが、トランプ氏は記事に写真がないなどと指摘し、「虚偽だ」と主張していた。

ＷＳＪによると問題の手紙は、エプスタイン氏の遺産を管理する弁護団が委員会に提出した、０３年にエプスタイン氏の５０歳の誕生日を記念して作成された冊子のコピーに含まれていた。「毎日が素晴らしい秘密でありますように」とのメッセージが書かれ、トランプ氏の名前である「ドナルド」のサインが裸の女性のようなイラストの「下腹部」に確認できる。

ＷＳＪが報じていた「下品な手紙」と特徴が一致するが、キャロライン・レビット大統領報道官は８日、Ｘ（旧ツイッター）で「トランプ氏は、この絵を描いていないし、署名もしていない。フェイクニュースだ」と反論した。トランプ氏が７月に起こしたＷＳＪの発行元や担当記者らに対する損害賠償請求訴訟を続ける方針を明らかにした。