市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

不安やストレスを抱える人が、文化芸術に触れることによって、症状の改善につなげる試みが近く金沢市で始まります。芸術家や芸術を学ぶ学生を福祉施設や医療機関に派遣し、施設の利用者と作品づくりや音楽を楽しみながら心を解きほぐす試みです。





市川：金沢らしい取り組みですね。野口さん：文化都市・金沢の特色を生かして、心の健康につなげたいですね。そこできょうのテーマは、こちら。

野口さん：

「文化体験を“心の薬”に」。



こうした試みのことを「文化的処方」と言うそうです。

市川：聞き慣れない言葉ですね。



野口さん：

欧米を中心に実践され、認知症や社会的孤立といった課題の解決に効果があると言われます。日本でも、東京都美術館と東京芸大が地域の社会福祉協議会や医療・介護従事者と連携し、認知症患者や高齢者と対話しながら、名画や音楽を鑑賞する機会などを設けています。文化活動をソフトな“薬”として生かす取り組みと言えそうですね。

野口さん：

金沢市ではモデル事業として、金沢美大や金沢芸術創造財団と連携し、9～10月、養護老人ホームや障害者支援施設で、それぞれ月1回程度のペースで、金沢美大が似顔絵やフラワーアートのワークショップ、金沢芸術創造財団がコンサートやダンス、楽器演奏の体験会の開催を考えているそうです。その後、入居者や施設スタッフにアンケートを行って、活動意欲や幸福感といった視点で効果を検証し、希望する作家らと施設をマッチングして、今後の本格的な実施につなげる予定です。



そこで1つ目の、目からウロコです。「免疫力アップへ“笑い”にも注目」。

市川：

最近では、心身の安定に、多様なアプローチを実践するところが増えてきましたよね。



野口さん：

広い意味で文化的処方と言えるかもしれませんが、近年、免疫力アップや心の健康につながる方法として笑うことが注目され、病気への不安で気持ちが落ち込む患者の心のケアに、医療現場で取り入れる試みも出てきています。



笑いは「内臓のジョギング」とも言われ、笑うと自然に腹式呼吸になり、内臓に刺激を与え、血行を良くし、ストレス軽減につながるという効果も確認されているそうです。

野口さん：

去年7月ですが、山形県で「笑いで健康づくり推進条例」が制定され、ちょっとした話題になりました。声を出して笑う頻度が高い人は、死亡リスクが低い…という山形大学の研究結果をもとに「1日1回は笑おうじゃないか」と促す、変わった条例です。



市川：

心の健康には大事そうですが…



野口さん：

もちろん罰則なしですが、「笑いは強制されるものではない」と反対する声もあったそうです。是非はともかく、笑いは心の健康に欠かせない、文化的処方の「番外バージョン」かもしれません。



では、2つ目の、目からウロコです。「病院に潤いの空間 学生と患者が力作」

野口さん：

実は、文化的処方に先行して、金沢美大は先日、金沢市立病院との連携プロジェクトの一環で、学生たちが患者と協力して、病院のガラス窓を温かみのあるアート作品で飾りました。

野口さん：

かれこれ16年前から続けている取り組みですが、こうした機会は、病院内の空気に潤いを与えるだけでなく、作品を提供する側にとっても、感性を磨く機会になると思います。



市川：

金沢らしい「住みよいまちづくり」の取り組みにしたいですね。

野口さん：

さて、去年の「高齢社会白書」では、65歳以上の高齢者のうち、親友が多いと答えた人の割合は7.8％と、6年前の24．7％から大きく減少しました。コロナ禍で人づきあいが制限されたことが影響したようですが、こうした結果から、孤立してストレスを抱えたり、認知症などの慢性疾患が増える傾向が見えてきました。



市川：

能登半島地震の被災地となると、さらに深刻ですよね。

野口さん：

被災地では、ストレスがたまって心の不調を訴える人が増え、専門外来を設置する病院も出てきました。そうした人のケアをサポートする意味で、芸術の果たす役割も大きくなると思います。金沢市の取り組みでも、さまざまな福祉や医療の現場で、文化との出会いの機会を提供し、そうして積み上げたノウハウを、被災地でも生かしたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。