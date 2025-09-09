¡Úµð¿Í¡Ûà¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸·à¾ìá³«±é¡¡ÄËº¨¼ººö¢ªÆóÎÝÂÇ¢ªµÓÉô¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¢ª½é²ó°ìµó£¶ÆÀÅÀ
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½øÈ×¤«¤é¹²¤¿¤À¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ÏÀèÆ¬¡¦ÃæÂ¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Êáµå¤·Â»¤Í¤Æ¸åÊý¤ØÅ¾¡¹¡Ä¡£Çòµå¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÏÆóÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤ê¤¿¤¤±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¾®±à¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤â£²¤Ä¤Î»Íµå¤Ê¤É¤«¤éÆó»àËþÎÝ¤È¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏµÆÃÏ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
à¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸·à¾ìá¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯¡£½õ¤Ã¿Í¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç·Þ¤¨¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾å¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢Â¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÎÝ¾å¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬¹²¤Æ¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú¤¯²¿ÅÙ¤«¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤ÈÌµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸åÂ³¤ÎÀô¸ý¡¢²¬ËÜ¤«¤é¤âÏ¢ÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹µ®½Å¤Ê£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î°ìÂÇ¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤àÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¡¢¤³¤Î²ó°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡£½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Î½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¾Ã¤·Èô¤Ö¹¶·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£