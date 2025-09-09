【TVアニメ「SPY×FAMILY」Season3】 10月4日23時よりテレビ東京系にて放送開始

東宝は、10月4日23時より放送開始予定のTVアニメ「SPY×FAMILY」Season3のエンディング主題歌を幾多りらさんが担当することをは発表した。また、エンディング主題歌を使用したSeason3の本予告映像も公開。

本作は集英社のマンガアプリ「ジャンプ＋」にて連載中の「SPY×FAMILY」を元にアニメ化したもの。

TVアニメSeason3のエンディング主題歌は幾多りらさんが歌う「Actor」に決定。幾多りらさん自らが作詞・作曲を行ない、楽曲を書き下ろした。

エンディング主題歌「Actor」を使用したSeason 3本予告映像

幾田りらさんコメント

【TVアニメSeason 3本予告】

・楽曲に込めた想いをお聞かせください。

「Actorという楽曲を書き下ろさせていただきました。

誰しもが日々を生きる中で、何かしらの“役”を演じながら過ごしているのではないかと思っています。

その役を全うしようとする心の奥には、きっと、大切な人を想う気持ちや優しさが宿っているのではないでしょうか。

フォージャー家、そして彼らを取り巻く人々の日常に、そっと寄り添えるような楽曲になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

【幾田りらさんコメント動画】

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会