¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Þ¤¡¤ß¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û»Ð¥®¥ã¥ë·ÏWEB»¨»ï¡Ønuts¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤Þ¤¡¤ß¡É¤³¤È¾®ÅÄ°¦¼Â¤¬9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¡¤ß¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÍ§Ã£¤¬¥É¥é¥¤¥ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ê¤·¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¡¤ß¤Ï¡Øegg¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¢¡½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤-Season4-¡Ù¡Ê¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡¢ABEMA¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2021Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±¤È¤È¤â¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢12·î¤Ë½Ð»º¡¢Íâ2022Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
