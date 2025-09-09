¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¡×50ºÐ¡È°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡É¤ÎÀ¯¼£ÈãÈ½¤Ë¥Í¥Ã¥È¶¦´¶
9·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢00Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡È¤¢¤ë°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡É¤ÎÀ¯¼£ÈãÈ½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬ÆÍÇ¡¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÞÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í»ÏÂ¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¿´À¿°Õ¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÞÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤êÊý¤Ç¿É»À¤òçÓ¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£
6Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿JNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬49¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¤â¤·Î×»þÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢52¡ó¤¬¡Ö½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ê²ñ¤Î·Ã½Ó¾´¡Ê60¡Ë¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿TBSÀ¯¼£Éô¤Î´äÅÄ²ÆÌï»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¡¢Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤¬º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í²ò»¶¤ò¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤êÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È²òÀâ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢»²±¡Áªµó¤«¤é50Æü¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Îº®Íð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç²¿¤âÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤é°ì²ó²ò»¶¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤¹¤Í¡¢³ÆÅÞ¤Î¾õ¶·¤ò¤â¤Ã¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶«¤Ó¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁªµó¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ³¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¡Ê50¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ë¤·¤ª¤«¤Ï·Ã¤«¤é¡ÖJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¼¤á¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¡ØÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ëè·î¤Î¤ªµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡ØÀ¸³è¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æâ¡¹¤Î»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤½¤Î¤¦¤Áº£Ç¯½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤ÇÁè¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Ë¤·¤ª¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ò°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬X¤Ç³È»¶¤·¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ô¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡ª¡ª¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊý¸þ¤ÏÁ´¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È Ì¤¤À¤ËÇÉÈ¶¤ÎÁè¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡ª¡Õ
¡Ô¤¤¤¤»ö¸À¤¦ ¹ñÌ±¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤è¤ê¹ñ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤Û¤ó¤È¤³¤ì¡ÄÁíºÛÁª¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤½¤Î´Ö¤Ê¡¼¤ó¤Ë¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Õ
¡Ô1000²¯¡óÆ±°Õ¤¹¤ë¡Õ