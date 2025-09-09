大谷翔平 超速二塁打と快足好走塁で逆転勝利に貢献 ドジャースはメジャー史上初の珍記録残す



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月8日(日本時間9日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平選手（31）は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球1得点。打率は.279。

試合は3対1で地区首位のドジャースが勝利し、2位のパドレスも勝利したためゲーム差は1のままとなっている。

大谷が超速二塁打を放ち逆転勝利に貢献した。1対1で迎えた7回2死一塁。

ロッキーズの救援右腕チビイが投じた90.5マイル（約145.6キロ）のチェンジアップをとらえた打球は速度114.3マイル（約183.9キロ）で一・二塁間を突破し、さらに大谷はこの当たりで快足を飛ばし二塁を陥れる好走塁。

2死二・三塁と勝ち越し機を演出し、ベッツの決勝適時打へと繋がり、ドジャースが3対1と勝ち越した。

投げては先発グラスノーが四球と盗塁と犠飛で1点を失ったものの、7回までを無安打投球。

継投でのノーヒッターの記録がかかる中、2日前に山本由伸のあわやノーヒッターの快投を引き継げなかったトライネンが8回を無安打投球。

記録達成は9回に登板したスコットに託されたが、先頭のリッターに左越え二塁打を許し、継投でのノーヒッターは夢と消えた。

大リーグ公式のサラ・ラングス記者によれば、3試合のスパンで2度9回にノーヒッターを逸したチームはメジャー史上ドジャースが初という。※メジャーでは失点があっても無安打であればノーヒッターの扱いになる。

それでもドジャースは3対1で2連勝とし、西地区首位の座をキープしている。





