¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀ¾Àî»Ë¾Ì¤¬µÜ¾ëÂçÌï¤«¤é£´²ó¤Ë£²¹æ¥½¥í¡¡£··î£³£°Æü°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¹Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ÎµÜ¾ë¤«¤éº¸Íã¤Ø£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î£³£°Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¡£¡ÖÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÝ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¾¯¤·Àè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£