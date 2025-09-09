◆イースタン・リーグ 巨人５ｘ―４オイシックス＝延長１０回＝（９日・Ｇタウン）

昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した、巨人の育成・代木大和投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。今季２軍戦初先発となったマウンドで、４回７１球を投げて４安打無失点、２奪三振だった。

初回は１死一塁、２回は２死二、三塁と走者を背負うも無失点。３回はこの日初めて３者凡退に封じたが、４回は先頭打者からの連打などで２死満塁のピンチを背負った。ここで８番・片山を内角１４５キロで遊ゴロに打ち取り、この回限りで降板した。最速は１４９キロ。カーブ、カットボール、フォークなどを織り交ぜながら粘り、得点を与えなかった。

試合後、桑田２軍監督は「球威は良かった。粘って４回を抑えて終わったということは収穫だったと思う」と評価。その一方で「課題はやっぱりコントロール。上のステージで活躍しようとすると、それなりのコントロールが必要だということ。それが明確になったので、『毎日（周囲に）流される練習ではなくて、コントロールが良くなる練習をやろうね』という話はしました」と、課題を伝えたことを明かした。