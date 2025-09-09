¡Ö¼¡¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¸©¤Î¿·¥Ûー¥ëºÆ¸øÊç¡ÚÆÁÅç¡Û¡¡
¸©¤¬¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡¢9·îÃæ¤Ë¤â»Ï¤á¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤Ï¡¢9·î9Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¼¡¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢¹©»öÈñ¤ä¹©´ü¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·úÀß´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»²²Ã»ñ³ÊÍ×·ï¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢9·îÃæ¤Ë¤âºÆ¸øÊç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡Ê»ö¶È¼Ô¤Î¡ËÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ì¤Ð¡×
¡Ö9·îËö¤Þ¤Ç¤ËºÆ¸øÊç¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ê¸©´Ñ¸÷¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½Éô¡¦°Ëß·¹°Íº ¼¡Ä¹¡Ë
¡Ö¼¡¤â»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â»ö¶È¼ÔÁªÄê¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¡¢¤Þ¤¿¹â¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±þÊç¤Î·Á¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤é¡×
°ìÊý¡¢À°È÷¼êË¡¤äÁªÄêÊýË¡¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎºÆ¸øÊç¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ì±²ñµÄ¤ÎËÌÅç°ì¿ÍµÄ°÷¤Ï¡Ö¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸©¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç»ö¶È¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤Æ¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£