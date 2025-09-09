È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¡¢¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²Î¤¬Ä°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡9·î4Æü¤Ë82ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡ÊËÜÌ¾¡§¶¶¹¬ÃË¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®ÀÐÀî¤Î¡Ö¾ôÅÚ½¡ ÌµÎÌ»³ Ñ£ÄÌ±¡¡×¤Ë¤Æ¤·¤á¤ä¤«¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿È·»³»á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÇÎÉ¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¶¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¤¬Ä°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢1943Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤è¤ê²Î¤òºî¶Ê²È¡¦±óÆ£¼Â»Õ¤Ë»Õ»ö¡£¹â¹»1Ç¯¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢60Ç¯¤Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡Ê2022Ç¯»àµî¡Ë¤È¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë17²óÏ¢Â³¤ò´Þ¤àÄÌ»»19²ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¡ÊµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¢1962Ç¯¡Ë¤È¡ÖÌ¸É¹¡×¡Ê1966Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉüµ¢¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
