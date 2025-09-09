¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×ÂçÊ¬¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡¡ÊÌÉÜーÅòÉÛ±¡¤òÌó15Ê¬¤Ç¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È
¶á¤¤¾Íè¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤â³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Î¥ÃåÎ¦¥¨¥ê¥¢¤«¤é³¤¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢8·î¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤¾å¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¡ÂÎ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤è¤ê¤â¿âÄ¾¤ËÎ¥ÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤ò³«È¯¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î´ë¶È¡¦SkyDrive¤Ï¡¢ JR¶å½£¡¢¤½¤·¤ÆÂçÊ¬¸©¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¸©Æâ¤Ç¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿¹Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡T§°S»³Ï©¸¬À®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖSkyDrive¼Ò¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡£¤³¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬¶á¤¤¾Íè¡¢ÂçÊ¬¤Î¶õ¤òÈô¤ÖÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸¼¨¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
SkyDrive¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¤ÎÌÏ·¿¤òÅ¸¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿ÀÆàÀî¤«¤é
¡Ö¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÁá¤á¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ÂÂÚ¤¬Ìµ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¡×
¢¡¿ÀÆàÀî¤«¤é
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç²ÈÂ²¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤³Ú¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¡×
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢ÂçÊ¬¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤â±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡SkyDriveÂ¼ÅÄ¹¯°ì¤µ¤ó
¡Ö2028Ç¯¤´¤í¤ËÊÌÉÜÏÑ¤Ç¤ÎÍ·Í÷¥µー¥Ó¥¹¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Ç¤Î¥¨¥¢¥¿¥¯¥·ー¡¢ÊÌÉÜ¤ÈÅòÉÛ±¡¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥¢¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿¹Ò³«»Ï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤É¡¢Å´Æ»¤Ç60Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ëÊÌÉÜ¤ÈÅòÉÛ±¡¤Î´Ö¤¬¤ª¤è¤½15Ê¬¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡SkyDriveÂ¼ÅÄ¹¯°ì¤µ¤ó
¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤êµ¯¤³¤ë Æü¾ï¤Î¡Ø¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¡Ù¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤«¤Ä¼«Æ°¼«Î§Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò³èÍÑ¤·ÍøÊØÀ¤ÈÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ò°Ý»ý¤·Ë¤«¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
SkyDrive¤Ï¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬Î¥ÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¸©Æâ¤Î¤É¤³¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡£
¿·¤·¤¤¡Ö¶õ¤ÎÎ¹¡×¤¬¡¢¸©Æâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£