»Í¹ñÂç³Ø¡¦Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Î2Áª¼ê¡¡Âç²ñ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¡ÚÆÁÅç¡Û
¹ñÆâ³°¤ÎÎ¦¾å¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢»Í¹ñÂç³ØÎ¦¾åÉô¤ÎÁª¼ê2¿Í¤¬¡¢9·î9Æü¤Ë¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Í¹ñÂç³Ø¤òµòÅÀ¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤Î¹¬Ä¹¿µ°ìÁª¼ê¤È¡¢½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÎÌÚÂ¼Èþ³¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¹¬Ä¹Áª¼ê¤Ï7·î¤ÎÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¤ÇÈ»ÔÅÚÀ®Ä®½Ð¿È¤ÎÌÚÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤ËÂç²ñ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡Öº£¸å¤â³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»Í¹ñÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô¡¦ ¹¬Ä¹¿µ°ì Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆüËÜµÏ¿¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ê»Í¹ñÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô¡¦ÌÚÂ¼Èþ³¤ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¾å¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
2¿Í¤Ïº£¸å¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶»¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£