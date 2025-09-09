¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤¬¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¸ø³«Ãæ¡ª¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÈ¾³Û¤Ç³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡Ô9·î30Æü¤Þ¤Ç¡Õ
2025Ç¯9·î9Æü¸½ºß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö²ÆÆÀ ¥¯¡¼¥Ý¥óº×¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1000±ß°Ê²¼¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â
¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯9·î30Æü¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ÔÃ±ÉÊ¡Õ½ÏÀ®¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÌó120g¡Ë¡×¤ä¡Ö¡ÔÃ±ÉÊ¡Õ½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÌó140g¡Ë¡×¡¢¡Ö¡ÔÃ±ÉÊ¡ÕBEEF100¡óÄ¶ÁÆ¤Ó¤¥¹¥Æ¡¼¥¥Ð¡¼¥°¡õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥é¥ó¥¯¡×¤Ï³Æ999±ß¤Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¡ÔÃ±ÉÊ¡Õ½ÏÀ®¤ß¤¹¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÌó200g¡Ë¡×¤ä¡Ö¡ÔÃ±ÉÊ¡Õ½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÌó140g¡Ë¡õBEEF100¡óÄ¶ÁÆ¤Ó¤¥¹¥Æ¡¼¥¥Ð¡¼¥°¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é165±ß°ú¤¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥ÄÃ®À¸¡ã¥¸¥ç¥Ã¥¡ä¡×¤ä¡Ö³Ñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¿Çò¡Ë¡×¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¾³Û¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
9·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¿©¤ÙÊüÂê¤È¥¹¡¼¥×°û¤ßÊüÂê¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÌó140g¡Ë¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê1374±ß¡Á1484±ß¤Î¤È¤³¤í1209±ß¤Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥ºIN¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê989±ß¡Á1119±ß¤Î¤È¤³¤í879±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ªÆù¤ò¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô