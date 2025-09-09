幾田りらの書き下ろしによる新曲「Actor」が、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3（テレビ東京系列ほか）のエンディング主題歌に決定。あわせて、楽曲の一部を聴くことができる本予告映像が公開された。

同楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドの楽曲となっている。また本日公開された本予告映像は、これから繰り広げられる物語への期待が膨らむ映像に、同楽曲のやさしいメロディが寄り添う予告編となっている。

なおTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は、10月4日23時より放送開始となる。

＜幾田りら コメント＞

『Actor』という楽曲を書き下ろさせていただきました。誰しもが日々を生きる中で、何かしらの“役”を演じながら過ごしているのではないかと思っています。その役を全うしようとする心の奥には、きっと、大切な人を想う気持ちや優しさが宿っているのではないでしょうか。フォージャー家、そして彼らを取り巻く人々の日常に、そっと寄り添えるような楽曲になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）