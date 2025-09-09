J1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡Ö¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×½ªÈ×Àï¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤Ø¡¡
J1¤ÎÉñÂæ¤Ç·òÆ®¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ç¤¹¡£½é¥·ー¥º¥ó¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í10»î¹ç¡£1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¯ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢Áª¼êÆ±»Î¤¬À¼¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢Îý½¬¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£28Àá¤ò½ª¤¨¡¢11¾¡11ÇÔ6Ê¬¤±¤È¡¢¸½ºß11°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡£½é¤ÎJ1¥·ー¥º¥ó¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È10»î¹ç¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢¶¯¤¯¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥×¥ìー¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡×
¥Áー¥à¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö·ø¼é¡×¤ò¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ó¤ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÂ«¤Í¤ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÄ¾åÂçÃÏÁª¼ê¡£Á°Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤òÎÈ¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÊDF18¡¡ÅÄ¾åÂçÃÏÁª¼ê¡Ê32¡Ë¡Ë
¡ÖÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬´Þ¤á¤Æ¤½¤³¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¥´ー¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¹¾ºäÇ¤Áª¼ê¤È¡¢¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Äº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤¬¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ÇÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊMF8¡¡¹¾ºäÇ¤¡Ê33¡Ë¡Ë
¡Ö¤è¤ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áª¼êÆ±»Î¤ÎÍý²òÅÙ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥êー¥°°ì¼þ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊMF39¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê18¡Ë¡Ë
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¡¢´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¡ÊµþÅÔÀï¡Ë¤Î¸å¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì²ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Áー¥à¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ò´Ó¤1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤Ø¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î¼¡Àá¤Ïº£·î(9·î)13Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£