幾田りら『SPY×FAMILY』Season3エンディング主題歌に新曲「Actor」を書き下ろし！アニメ本予告映像解禁
幾田りらによる書下ろしの新曲「Actor」が、10月4日より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3のエンディング主題歌に起用されることが決定した。
■日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた新曲「Actor」
『SPY×FAMILY』という作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲「Actor」は、タイトルが示す通り、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。
■TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3本予告映像が公開
そして、楽曲の一部を使用したTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3の本予告映像が9月9日に公開となった。これから繰り広げられる『SPY×FAMILY』の物語への期待が膨らむ映像とともに、楽曲「Actor」の優しいメロディが寄り添う。
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「In Bloom」
配信リリース日未定
DIGITAL SINGLE「Actor」
■関連リンク
アニメ『SPY×FAMILY』作品サイト
https://spy-family.net/
幾田りら OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/