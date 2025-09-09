幾田りら『SPY×FAMILY』Season3エンディング主題歌に新曲「Actor」を書き下ろし！アニメ本予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらによる書下ろしの新曲「Actor」が、10月4日より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3のエンディング主題歌に起用されることが決定した。

■日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた新曲「Actor」

『SPY×FAMILY』という作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲「Actor」は、タイトルが示す通り、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。

■TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3本予告映像が公開

そして、楽曲の一部を使用したTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3の本予告映像が9月9日に公開となった。これから繰り広げられる『SPY×FAMILY』の物語への期待が膨らむ映像とともに、楽曲「Actor」の優しいメロディが寄り添う。

■幾田りら コメント

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「In Bloom」

配信リリース日未定

DIGITAL SINGLE「Actor」

■関連リンク

アニメ『SPY×FAMILY』作品サイト

https://spy-family.net/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

