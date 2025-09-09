Æü·Ð225ÀèÊª¡§9Æü19»þ¡á320±ß°Â¡¢4Ëü3240±ß
¡¡9Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ320±ß°Â¤Î4Ëü3240±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3459.29±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï219.29±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3514Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3112¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ15¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï10.12¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-320¡¡¡¡¡¡¡¡3514
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43235¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-315¡¡¡¡¡¡ 57431
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3112¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡¡¡5655
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27965¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡¡¡ 378
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 770¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 325
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
