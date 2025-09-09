9·î9Æü¤Ï¡ÖµßµÞ¤ÎÆü¡×µßµÞ°åÎÅ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤òÉ½¾´¡¡Ãæ¤Ë¤Ï90ºÐ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤â
¡¡9·î9Æü¤Ï¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖµßµÞ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸©Æâ¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµßµÞ°åÎÅ¸ùÏ«¼ÔÃÎ»öÉ½¾´¡×¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµßµÞ°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤ä³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï¸©Æâ¤ÎµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤ÈÎ×¾²¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°å»Õ¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎµßÌ¿Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëµßµÞÂâ°÷¤Ê¤É¡¢5¿Í¤È1¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¼¯»ùÅç»Ô¾ÃËÉ¶ÉµßÌ¿¹Ö½¬¹Ö»Õ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦Â¼ÅÄµÁÆÁ¤µ¤ó)
¡Öºß¿¦Ãæ¤Ë³Ð¤¨¤¿µ»½Ñ¤òÄêÇ¯¸å¤â¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Ê¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£¤Þ¤ÇÂÎ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·Ú¾É¤Î´µ¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËµÙÆü¤äÌë´Ö¤ËµßµÞ°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¼õ¿Ç¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÏµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£