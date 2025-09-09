SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は9日（火）、ダイヤモンド・フード（タイ）との親善試合および「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」に出場する選手の変更を発表した。

東レ静岡は9月にタイ遠征を行い、12日（金）にダイヤモンド・フードと親善試合、13日（土）と14日（日）に「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」でピッサヌローク（タイ）と大阪ブルテオンと対戦する。

東レ静岡からはミドルブロッカー（MB）の難波尭弘と中村竜輔、リベロ（L）の山口拓海、アウトサイドヒッター（OH）の楠本岳、重藤トビアス赳、小澤宙輝、そしてセッター（S）の小野寺瑛輝ら7選手が出場する予定だったが、楠本岳がチーム事情により参加できなくなったため、代わりに山田大貴が出場すると発表した。また、セッターの酒井啓輔が追加選手として出場する。

この変更により、東レ静岡からはMB難波、中村、L山口、OH山田、重藤、小澤、S小野寺、酒井の8選手が出場する。