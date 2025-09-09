2025年9月9日、韓国・JTBCは「ルーマニアのクルジュ＝ナポカにある韓国料理店が、店内のインテリアに日本の軍国主義を象徴する旭日旗のデザインを使用して物議を醸している」と伝えた。

韓国広報専門家の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は同日、自身のSNSで「現地の韓国人から情報提供があった」「（旭日旗を飾っている）店の名前は『Bite me Korea』で、韓国式ホットドッグがメインメニューとして売られている」などと説明した。

同店は最近オープンしたばかりで、看板やメニューは韓国風だが店内は日本風のインテリアで埋め尽くされているという。記事は「中でも問題なのは、旭日旗のデザインや着物を着た女性が描かれていることで、韓国文化を歪曲（わいきょく）する行為だ」と批判している。

徐教授は「韓流が世界に広がっている今、このようなでたらめなインテリアの韓国料理店は誤解を招きかねない」と懸念を示し、「韓流を利用して商売すること自体を非難するつもりはないが、誤った韓国文化を広める行為は必ず正さなければならない問題だ」と強調したという。

この記事を見た韓国のネットユーザーからは「韓国の文化や歴史が歪められているなんて本当に深刻な問題。政府レベルでの改善対策が必要だ」「旭日旗をアジアの文化として飾る無知な人がいまだにたくさんいる」「韓国にインテリアとしてナチス旗を飾るフランス料理店がオープンしたようなもの。韓国についての最低限の知識もなく韓国料理店をオープンさせるなんて信じられない」「海外にある韓国料理店に関して、韓国政府が公式に認める認証マークがあればいいのに」「海外に愛国者がいてくれるおかげでこうした問題を知り、抗議できる。それは有り難いこと」「だから歴史教育が大事なんだ」などの声が上がっている。（翻訳・編集/堂本）